Захарова: 100-летнее партнерство Украины и Канады не приведет ни к чему хорошему

Захарова раскритиковала соглашение о 100-летнем партнерстве Канады и Украины Захарова: 100-летнее партнерство Украины и Канады не приведет ни к чему хорошему

Москва23 сен Вести.Соглашение о столетнем партнерстве между Канадой и Украиной не способствует урегулированию конфликта и не приведет к положительным последствиям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на сайте министерства.

По ее словам, дальнейшие поставки оружия Киеву со стороны западных стран лишь затягивают конфликт и усиливают вовлеченность государств Запада в него.

Хотели бы дать подписантам напутствие: такие соглашения до добра не доводят. Накачка Украины оружием только отдаляет мир и напрямую вовлекает страны Запада в конфликт считает Захарова

Она также отметила, что "киевская хунта" превратилась в "международного иждивенца", которого Запад продолжает "тащить на своем горбу".