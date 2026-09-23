Захарова назвала военные грузы для Украины законными целями для ВС РФ

В МИД РФ предупредили о последствиях поставок Украине западного оружия Захарова назвала военные грузы для Украины законными целями для ВС РФ

Москва23 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военная продукция, поставляемая на Украину, считается законной целью для Вооруженных сил России. Так дипломат прокомментировала решение Канады передать Киеву ракеты для систем ПВО.

Захарова напомнила, что Оттава ранее объявила о передаче Киеву зенитных боеприпасов на общую сумму в 350 миллионов канадских долларов.

Любые грузы с военной продукцией для Киева становятся законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации. Мы об этом не раз предупреждали говорится в ответе Захаровой на вопросы СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ

По словам дипломата, увеличение поставок вооружений Украине отдаляет перспективу мира и напрямую вовлекает западные государства в конфликт.

Заявление прозвучало после визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Канаду 10-11 сентября. В ходе поездки Оттава и Киев подписали ряд двусторонних договоренностей, включая декларацию о столетнем партнерстве, после чего Канада объявила о новой военной помощи Украине.