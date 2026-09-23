"На ракете": Зеленский по-русски ответил ИС "Вести" о визите в Москву

"На ракете": Зеленский ответил, как собирается приехать в Москву "На ракете": Зеленский по-русски ответил ИС "Вести" о визите в Москву

Москва23 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается посетить Москву "на ракете". Об этом он на русском языке кратко ответил журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский вместе с представителями украинской делегации проходил в здание штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке, когда к нему подошли представители различных мировых СМИ. Российский журналист Валентин Богданов несколько раз поинтересовался у главы киевского режима о его планах по посещению Москвы для переговоров.

Владимир Александрович, когда в Москву? Когда в Москву поедете? Когда в Москву? попытался узнать Богданов

Зеленский делал вид, что не обращает внимание на вопросы российского журналиста. Однако, когда зашел в зону, куда представителей СМИ уже не пускали, саркастично пробурчал про себя.

На ракете по-русски сказал Зеленский

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова принять в Москве главу киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что в случае приезда в Москву Зеленскому будет обеспечена безопасность.