Захарова: Зеленский говорит по-русски, а простых украинцев в этом ограничивают

Захарова задалась вопросом, почему Зеленский на работе говорит по-русски Захарова: Зеленский говорит по-русски, а простых украинцев в этом ограничивают

Москва24 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сам допускает русский язык в речи, находясь на работе, пока на Украине преследует за это обычных граждан. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Захарова прокомментировала эпизод у штаб-квартиры ООН. Когда Зеленский вместе с украинской делегацией проходил в здание, российский журналист Валентин Богданов несколько раз спросил его о возможной поездке в Москву для переговоров.

В ответ Зеленский на русском языке сказал, что хочет отправиться туда "на ракете".

Когда они выпишут предписание своему собственному президенту за, как они говорят, недопустимое пропагандирование русского языка? … Он на работе был, когда его в Нью-Йорк отправляли всем украинским народом на последние европейские гроши подчеркнула Захарова

Захарова также обратила внимание на то, что украинских учителей в то же время обязали отслеживать русскоязычную речь и на уроках, и на переменах у детей.