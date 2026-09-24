Москва24 сен Вести.Складывается впечатление, что глава киевского режима Владимир Зеленский предчувствует свою судьбу. Таким мнением в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сравнила высказывание Зеленского о том, что тот прилетит в Москву на ракете, с судьбой Лжедмитрия, прахом которого выстрелили из пушки.

Я считаю, что он, когда говорил, что на ракете отправляется в Москву, я думаю, что он действительно вспомнил или опасается судьбы Лжедмитрия, которого как раз, как вы помните, прах его запихнули в пушку и стрельнули в направлении Польши. Вот у меня такое впечатление, что он как будто, знаете, по Фрейду то ли оговорился, то ли действительно это то, что он предчувствует заявила Захарова

Ранее дипломат объяснила различия между заявлениями МИД РФ и госсекретаря США Марко Рубио. По ее словам, частью американской дипломатии является попытка представлять только выгодную им информацию.