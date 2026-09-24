Москва24 сенВести.Складывается впечатление, что глава киевского режима Владимир Зеленский предчувствует свою судьбу. Таким мнением в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она сравнила высказывание Зеленского о том, что тот прилетит в Москву на ракете, с судьбой Лжедмитрия, прахом которого выстрелили из пушки.
Я считаю, что он, когда говорил, что на ракете отправляется в Москву, я думаю, что он действительно вспомнил или опасается судьбы Лжедмитрия, которого как раз, как вы помните, прах его запихнули в пушку и стрельнули в направлении Польши. Вот у меня такое впечатление, что он как будто, знаете, по Фрейду то ли оговорился, то ли действительно это то, что он предчувствуетзаявила Захарова
Ранее дипломат объяснила различия между заявлениями МИД РФ и госсекретаря США Марко Рубио. По ее словам, частью американской дипломатии является попытка представлять только выгодную им информацию.