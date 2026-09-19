Посольство России предупредило Париж о последствиях военной помощи Киеву Посольство России: СП Запада и Киева на Украине станут законными целями России

Москва19 сен Вести.Французские власти должны осознавать, что размещенные на Украине совместные предприятия (СП) Запада и Киева по производству вооружений станут законными целями для Вооруженных сил (ВС) России, заявил источник в посольстве России во Франции газете "Известия".

Таким образом в посольстве высказались по поводу планов Франции расширить военно-техническое сотрудничество с Украиной.

В этой связи французские власти должны отдавать себе отчет в том, что размещенные на Украине совместные с западными странами предприятия, производящие вооружения, которые используются для ударов по России, и укрепляющие военный потенциал киевского режима, являются законными целями для российских Вооруженных сил приводят "Известия" слова источника

При этом в посольстве указали на угрозу столкновения НАТО и России.

Хотя здравый смысл на Западе в последнее время в дефиците, возможно, инстинкт самосохранения еще жив. Во Франции не могут не понимать, что все более глубокая вовлеченность западных государств в украинский конфликт чревата прямым столкновением России и НАТО с катастрофическими для натовцев последствиями подчеркнули в посольстве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность относительно возможного масштабного конфликта между НАТО и Россией.

Между тем газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что страны Евросоюза больше не смогут выделять многомиллиардное финансирование Украине.

Просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского выделить десятки миллиардов долларов "не могли появиться в более неподходящее время для европейских правительств". Европейские чиновники в частном порядке уже предупреждают, что не смогут заплатить за все, что требует Украина, отмечает WSJ.