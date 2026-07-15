Москва15 июл Вести.Беспорядки во Франции организуются ультралевыми группами, которые получают финансирование от структур Джорджа Сороса. Об этом ИС "Вести" рассказала главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро.

Она добавила, что полиция ЕС не останавливает членов таких организаций, которые беспрепятственно перемещаются по всей Европе. Журналистка объяснила, что цель у ультралевых демонстраций – добиться хаоса в Европе, который будет выгоден таким политикам, как французский президент Эммануэль Макрон.

Ни к социальным проблемам, ни к футбольным болельщикам они [протесты] отношения не имеют. Они [протестующие] путешествуют совершенно беспрепятственно по всему Евросоюзу. И полиции всех евросоюзных стран это знают. Это ультралевые движения, это официально, они называются "блэкблоки", это птенцы гнезда соросиного. Эти люди здесь для того, чтобы поддерживать хаос, который, в свою очередь, помогает федерализации Европы, поэтому чем хуже, тем лучше. Сейчас для Макрона это единственный [вариант]. Либо он развязывает Третью мировую, и неважно, какой кровью. Он об этом и заявил накануне 14 июля. Это, кстати, хорошо комментировалось, потому что, зная, что у большинства этих евросоюзников нет собственных детей, и не собственной кровью они будут защищать так называемые евросоюзные ценности рассказала Кондратьева-Сальгеро

Ранее сообщалось, что в Париже прошли массовые беспорядки после того, как сборная Марокко вылетела с ЧМ-2026. После того, как чемпионат покинула и Франция, для предотвращения массовых погромов были перекрыты Елисейские поля.