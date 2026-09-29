Глава МВД Франции заявил о задержании 440 человек в ходе протестов

Во Франции были задержаны 440 человек в ходе протестов старшеклассников Глава МВД Франции заявил о задержании 440 человек в ходе протестов

Москва29 сен Вести.Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в нескольких регионах было произведено 440 арестов после массовых забастовок учащихся средних школ.

У нас пока нет полных данных, но мне сказали, что две трети случаев закончились арестами заявил Лоран Нуньес телеканалу BFMTV

Акции охватили почти 180 учебных заведений. Больше всего их было в регионе Иль-де-Франс (вокруг Парижа), но также протесты прошли в Лилле, Лионе, Гренобле и Ницце. Ученики полностью заблокировали доступ в 27 школ, еще примерно в 50 пытались перекрыть вход - из-за этого и потребовалось вмешательство полиции.

Речь идет в основном об арестах за причинение ущерба, нападения на силы внутренней безопасности, а следовательно, за насилие в отношении представителей государственной власти добавляет он

Нуньес подчеркнул, что часто за протестами следовали беспорядки: некоторые участники были в масках, использовали фейерверки и метали предметы в полицейских, в ответ силовики применяли слезоточивый газ.

По данным министра, в ходе столкновений пострадали: 12 сотрудников правоохранительных органов, 8 работников школ (среди них - 3 директора) и около 12 учеников. А глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс оценила ущерб школам в регионе примерно в миллион евро - акты вандализма зафиксировали в 15 лицеях.

Ранее о причинах протеста BFMTV рассказал один из учащихся парижской школы имени Элен Буше. По его словам, в школе перегруженное расписание, в классах учатся по 35 человек, учреждению не хватает денег на секции, психологов и кондиционеры в жару.