Москва6 окт Вести. Минцифры России необходимо усилить защиту учетных записей портала "Госуслуги" и придумать новые условия для входа на платформу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Цифровые решения".

Министерству цифрового развития, конечно, нужно усилить и защиту учетных записей портала "Госуслуги", которым пользуются уже 120 миллионов человек. Их данные должны надежно храниться сказал премьер

Глава кабмина отметил, что злоумышленники стали активнее использовать искусственный интеллект, ИИ-агенты научились вызывать сервисы, менять записи, инициировать транзакции и проводить кибератаки.

Ранее сообщалось, что на "Госуслугах" можно будет сигнализировать о возможном мошенничестве. Инструмент будет представлен в виде красной и зеленой "кнопок".