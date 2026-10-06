Москва6 октВести. Минцифры России необходимо усилить защиту учетных записей портала
"Госуслуги" и придумать новые условия для входа на платформу. Об этом
заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Цифровые
решения".
Минцифры России необходимо усилить защиту учетных записей портала
"Госуслуги" и придумать новые условия для входа на платформу. Об этом
заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Цифровые
решения".
Министерству цифрового развития, конечно, нужно усилить и защиту учетных записей портала "Госуслуги", которым пользуются уже 120 миллионов человек. Их данные должны надежно хранитьсясказал премьер
Глава кабмина отметил, что злоумышленники стали активнее использовать искусственный интеллект, ИИ-агенты научились вызывать сервисы, менять записи, инициировать транзакции и проводить кибератаки.
Ранее сообщалось, что на "Госуслугах" можно будет сигнализировать о возможном мошенничестве. Инструмент будет представлен в виде красной и зеленой "кнопок".