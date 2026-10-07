Москва7 октВести.В 2026 году на портале "Госуслуги" запустят новые инструменты защиты от мошенников. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Красная кнопка" позволит мгновенно заблокировать все онлайн-операции, если человек понял, что попал на уловки злоумышленников. А "Зеленая кнопка" разрешит разблокировать операции после подтверждения личности.
Параллельно на "Госуслугах" заработает и "Зеленая кнопка". Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Сервис также появится в этом годуотметил Григоренко
Вице-премьер уточнил, что "Зеленая кнопка" будет работать для отмены действия "Красной кнопки".
По его словам, такие меры — часть масштабной государственной программы по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан. Так, в 2025 году россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.