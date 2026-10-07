"Красная кнопка" для защиты от мошенников заработает на портале "Госуслуги"

Григоренко: на "Госуслугах" появится "Красная кнопка" для защиты от мошенников "Красная кнопка" для защиты от мошенников заработает на портале "Госуслуги"

Москва7 окт Вести.В 2026 году на портале "Госуслуги" запустят новые инструменты защиты от мошенников. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Красная кнопка" позволит мгновенно заблокировать все онлайн-операции, если человек понял, что попал на уловки злоумышленников. А "Зеленая кнопка" разрешит разблокировать операции после подтверждения личности.

Параллельно на "Госуслугах" заработает и "Зеленая кнопка". Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Сервис также появится в этом году отметил Григоренко

Вице-премьер уточнил, что "Зеленая кнопка" будет работать для отмены действия "Красной кнопки".

По его словам, такие меры — часть масштабной государственной программы по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан. Так, в 2025 году россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.