Григоренко заявил, что в 2026 году в РФ снизилось число киберпреступлений

Вице-премьер сообщил о снижении числа киберпреступлений в РФ в 2026 году Григоренко заявил, что в 2026 году в РФ снизилось число киберпреступлений

Москва30 сен Вести.Количество киберпреступлений в России упало на треть в 2026 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что стране удалось переломить негативный тренд.

За первые восемь месяцев этого года число киберпреступлений снизилось на 32% сказал вице-премьер

Ранее стало известно, что российские госучреждения значительно улучшили кибербезопасность в текущем году. Подчеркивается, что основной удар сместился на финансовые организации и сферу услуг.

В пресс-центре Министерства внутренних дел, в свою очередь, подчеркнули, что более 350 преступлений, связанных с использованием цифровых валют, зафиксировано в России в 2026 году.