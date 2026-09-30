Москва30 сенВести.Количество киберпреступлений в России упало на треть в 2026 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
В беседе с РИА Новости он отметил, что стране удалось переломить негативный тренд.
За первые восемь месяцев этого года число киберпреступлений снизилось на 32%сказал вице-премьер
Ранее стало известно, что российские госучреждения значительно улучшили кибербезопасность в текущем году. Подчеркивается, что основной удар сместился на финансовые организации и сферу услуг.
В пресс-центре Министерства внутренних дел, в свою очередь, подчеркнули, что более 350 преступлений, связанных с использованием цифровых валют, зафиксировано в России в 2026 году.