МВД: в России в 2026 году зафиксировано 353 преступления с цифровыми валютами

МВД России раскрыло количество преступлений с использованием цифровых валют МВД: в России в 2026 году зафиксировано 353 преступления с цифровыми валютами

Москва26 сен Вести.Свыше 350 преступлений, связанных с использованием цифровых валют, зафиксировано в России в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-центре Министерства внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что всего за названный период в стране зарегистрировано 353 таких преступления. Из них 173 случая касаются незаконного оборота наркотиков, 121 — имущественного характера.

Доля преступлений с использованием криптовалюты составляет 0,1% от общего количества зарегистрированных преступлений в сфере IT, отметили в МВД.

Между тем, Центробанк России в середине августа анонсировал ужесточение ограничений на вывоз наличных денег и золота.