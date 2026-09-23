В России ужесточат ограничения на вывоз наличных и золота ЦБ ужесточит ограничения на вывоз из России наличных денег и золота

Москва23 сен Вести.Действующие ограничения на вывоз наличных денег и золота еще более ужесточат. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России Богдан Шабля.

Указ действительно очень важный, очень серьезный. Он будет, мы надеемся, доработан и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка сказал глава департамента

Новые ограничения на вывоз наличных и золота из России начали действовать с весны 2026 года. Физлицам запретили вывозить в государства Евразийского экономического союза наличные рубли на сумму свыше эквивалента $100 тыс. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям полностью запретили вывоз наличной национальной валюты. Действует также ограничение на вывоз физлицами золота в слитках суммарным весом более 100 граммов .