Банки пытаются отказывать клиентам в приеме наличных, рассказали в ЦБ ЦБ РФ зафиксировал случаи отказа банков в приеме наличных у клиентов

Москва23 сен Вести.ЦБ РФ отметил случаи, когда банки отказывали клиентам в приеме наличных денег, заявил зампредседателя Банка России Сергей Белов на ХХІІI Международном банковском форуме.

Он призвал банки, подразделения которых допустили это, обратить внимание на работу сотрудников и пресечь подобные отказы, поскольку они незаконны.

К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами - право, а не обязанность кредитной организации сказал Белов

Ранее россиянам напомнили, что с 1 октября они смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом.