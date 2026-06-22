ЦБ не поддержал идею банков по созданию альтернативной платежной системы ЦБ РФ отклонил проект банков по созданию альтернативной платежной системы

Москва22 июн Вести.Банк России не поддержал инициативу трех крупных игроком — Сбербанка, Альфа-банка и Т-банка — по разработке совместной платежной системы, которая могла бы расцениваться как дополнение или альтернатива действующей Национальной системой платежных карт.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, ЦБ концептуально отверг идею запуска нового финансового сервиса. Отмечается, что регулятор не устроила как концепция платформы на основе карточных расчетов, так и вторая версия бизнес-модели, которая предполагала транзакции по QR-кодам.

Предложенные варианты ЦБ счел недостаточно технологичными решениями по сравнению с теми, что уже имеются на отечественном рынке.

Окончательное решение по этому вопросу было озвучено на встрече в мае. До этого была проведена серия предварительных совещаний.