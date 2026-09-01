Москва1 сен Вести.С 1 сентября 2026 годав России вступают в силу изменения, разрешающие физическим лицам совершать сделки с монетами из драгоценных металлов. Соответствующие положения предусмотрены законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в июне.

Закон также запрещает аффинажным организациям принимать на переработку драгоценные металлы, подлинность и законность происхождения которых не подтверждены.

Кроме того, документ разрешает перевозить без привлечения специализированных транспортных компаний бедное сырье, содержащее небольшое количество драгоценных металлов. Речь идет о сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ломе и отходах, в которых содержится менее 5% серебра или менее 1% золота, платины и металлов платиновой группы.

Нововведения не распространяются на драгоценные металлы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.