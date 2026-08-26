Россиянам рассказали, что изменится в обращении с криптовалютой с сентября Аксаков рассказал, как будет работать новый закон "О цифровых валютах"

Москва26 авг Вести.С 1 сентября в России вступит в силу новое законодательство о криптовалюте. В частности, создается правовое пространство, которое позволяет гражданам и юридическим лицам свободно работать с цифровыми валютами на территории страны. Подробности сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии для ИС "Вести".

По его словам, оборот цифровых валют переходит под контроль Банка России и в налогооблагаемое поле.

Инвесторы и бизнес могут спокойно, свободно работать в рамках российского пространства с криптовалютами… то есть создается правовое пространство… Причем юрлица, которые используют криптовалюту для оплаты, например, поставок товаров в нашу страну смогут использовать и нероссийские информационные системы для этого. Им не надо будет какие-то особые действия осуществлять для того, чтобы эти операции проводить рассказал Аксаков

Ранее сообщалось, что с 1 сентября россияне смогут переводить криптовалюту за рубеж, в том числе на свои кошельки и счета иностранных магазинов для оплаты товаров и услуг. Возможность приобретать криптовалюты и стейблкоины при условии соблюдения установленных требований будет как у квалифицированных, так и у неквалифицированных инвесторов.