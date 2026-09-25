"Известия": госсектор России в 2026 году сократил уязвимость к кибератакам

Российский госсектор в 2026 году стал менее уязвим перед кибератаками "Известия": госсектор России в 2026 году сократил уязвимость к кибератакам

Москва25 сен Вести.Госучреждения в России значительно улучшили кибербезопасность в 2026 году, сообщила газета "Известия" со ссылкой на отчет Solar AURA (входит в ГК "Ростелеком").

Если в 2025-м безоговорочным лидером по объему утечек данных был госсектор – на него пришлось 52% всех заявленных утечек, то в 2026-м его доля сократилась до 4% говорится в материале

Уточняется, что основной удар сместился на финансовые организации и сферу услуг. Два этих направления в совокупности сформировали почти две трети всего объема информации, потерянной компаниями за полугодие.

При этом представитель Роскомнадзора в беседе с изданием напомнил, что согласно статье 19 закона "О персональных данных" ответственность за безопасность, защиту и конфиденциальность собранной информации несет оператор персональных данных.

В случае компрометации сведений он обязан уведомить ведомство об инциденте.

С момента вступления в силу новых составов административных правонарушений – части 12-18 статьи 13.11 КоАП РФ (начали действовать в мае 2025 года), повторных утечек у операторов, которые ранее уже привлекались за утечку, не зафиксировано сообщили в пресс-службе Роскомнадзора

Ранее стало известно, что хакеры начали маскировать вредоносные атаки на веб-ресурсы российских компаний под запросы популярных сервисов с искусственным интеллектом, включая ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Claude и Grok.