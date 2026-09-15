Москва15 сен Вести.IT-отрасль в России находится в хорошем состоянии, но ей нужна динамика, и страна этим занимается. Об этом рассказал ИС "Вести" вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Он подчеркнул, что в последние пять лет IT-отрасль стала одной из самых активно развивающихся в стране.

Мы как IT-отрасль год к году по выручке последние 5 лет растем двузначными цифрами. Цифры говорят сами за себя. Развитие IT-отрасли означает, что у нас развивается в целом экономика и другие отрасли, потому что особенностью IT-отрасли является то, что она, являясь самостоятельной отраслью, еще оцифровывает все вокруг, начиная с сервисов и заканчивая какими-то промышленными решениями сообщил Григоренко

По его словам, РФ на сегодня является одной из немногих стран в мире, у которой есть практически все суверенные IT-решения. Он привел в пример российский поисковик в интернете, социальную сеть, мессенджер, цифровые платформы, а также портал госуслуг, признанный одним из лучших в мире, на который выведены государственные цифровые услуги и сервисы.

IT-отрасль находится в очень неплохом состоянии. Понятно, что нужна динамика, понятно, что у нас развитие искусственного интеллекта задает новый импульс, новые тренды, но мы этим занимаемся, и мы видим, что результаты у нас очень неплохие резюмировал он

Также Григоренко считает, что Россия недооценивает свою IT-отрасль.