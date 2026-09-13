Григоренко: быть IT-специалистом в России - это роскошный максимум

Григоренко: быть российским IT-специалистом - это роскошный максимум Григоренко: быть IT-специалистом в России - это роскошный максимум

Москва13 сен Вести.Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поздравил российских IT-специалистов с профессиональным праздником в видеообращении для РИА Новости.

Он отметил важность данной специальности в современном мире, подчеркнув, что быть айтишником - роскошный максимум.

По словам Григоренко, именно в России наблюдаются одни из самых быстрых темпов развития этой сферы.

Быть айтишником - это круто. А быть российским айтишником - так это вообще роскошный максимум подчеркнул вице-премьер

Григоренко выразил уверенность, что с отечественными IT-специалистами отрасль будет динамично двигаться вперед.