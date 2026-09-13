Москва13 сенВести.Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поздравил российских IT-специалистов с профессиональным праздником в видеообращении для РИА Новости.
Он отметил важность данной специальности в современном мире, подчеркнув, что быть айтишником - роскошный максимум.
По словам Григоренко, именно в России наблюдаются одни из самых быстрых темпов развития этой сферы.
Быть айтишником - это круто. А быть российским айтишником - так это вообще роскошный максимумподчеркнул вице-премьер
Григоренко выразил уверенность, что с отечественными IT-специалистами отрасль будет динамично двигаться вперед.