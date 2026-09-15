Григоренко заявил, что Россия перейдет на отечественные станции 5G до 2032 года Григоренко: Россия до 2032 года полностью перейдет на отечественные станции 5G

Москва15 сен Вести.Россия планирует полностью перейти на отечественные станции 5G до 2032 года, в 16 городах-миллионниках этот переход уже начался, сообщил ИС "Вести" вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, российская промышленность активно производит станции 5G, развитие цифровых технологий позволяет обеспечить цифровой суверенитет.

У нас сейчас 16 городов-миллионников, в которых мы запустили буквально несколько дней назад стандарт 5G. Этот стандарт дает большую скорость интернет-трафика и больший объем на единицу времени. Если немного упрощенно озвучить в цифрах, то переход с LTE на 5G — это минимум на 25% быстрее и больше. И естественно, чтобы внедрять еще более массовый интернет вещей: роботы, доставщики, беспилотный транспорт и так далее, естественно, нужен стандарт 5G… сообщил Григоренко

Он отметил, что вслед за городами-миллионниками стандарт 5G постепенно внедрят по всей стране.

При этом я подчеркнул, что у нас есть договоренность со всеми операторами, с "большой четверкой" о том, что до 2032 года мы перейдем полностью на отечественные базовые станции стандарты 5G указал вице-премьер

Ранее Григоренко оценил развитие IT-отрасли в России. По его словам, в последние 5-7 лет российская IT-отрасль стала самой активно развивающейся в стране.