Москва15 сен Вести.Россия недооценивает свою IT-отрасль, заявил ИС "Вести" вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Мне кажется, немножко недооцениваем себя и нашу IT-отрасль российскую. Во-первых, я по цифрам скажу, что российская IT-отрасль последние 5-7 лет, наверное, самая активно развивающаяся отрасль в стране. Она растет двузначными цифрами. И, допустим, только за последние шесть лет вклад IT отрасли в ВВП вырос в два раза в России. При этом Россия — одна из немногих стран, у которых с точки зрения IT есть практически весь набор современных цифровых решений мирового качества, которые вообще на сегодняшний день в принципе возможны. У нас есть свои модели искусственного интеллекта, кстати, достаточно большая редкость. Всего несколько стран в мире имеют свои модели генеративного искусственного интеллекта. У нас две. Я уж не говорю про все остальное