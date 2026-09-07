Москва7 сенВести.Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что число киберпреступлений в России с начала года снизилось на 30%.
Об этом он сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства.
Более того, начиная с 2026 года по сегодняшний день зафиксировано сокращение количества мошеннических преступлений в интернете на 30%. Это очень-очень неплохой результатсказал вице-премьер
Ранее Григоренко отметил, что закон о поддержке развития искусственного интеллекта не подразумевает никаких запретов, это набор возможностей.