Эксперт Стояновский: массовое распространение 5G в России займет несколько лет

Эксперт рассказал, когда 5G получит массовое распространение в РФ Эксперт Стояновский: массовое распространение 5G в России займет несколько лет

Москва11 сен Вести.Первые запуски пятого поколения связи в России произойдут быстро, а качественное массовое покрытие займет несколько лет. Об этом заявил ИС "Вести" директор по информационным технологиям Школы управления "Сколково" Анатолий Стояновский.

Эксперт предположил, что до 2027 года будет происходить стремительный рост числа доступных зон 5G, а до 2030 года новое поколение связи станет привычным для большинства пользователей в крупных городах.

Первые запуски можно сделать быстро; массовое качественное покрытие займет несколько лет считает Стояновский

Вне крупных городов массовое распространение 5G можно ожидать после 2030 года, не подразумевая при этом сплошное покрытие всей территории страны, продолжил он.

Для потребителя я бы прогнозировал прежде всего рост емкости и качества обычного интернета. А вот роботы, беспилотники и телемедицина требуют еще целого набора систем – одна замена радиостандарта их не создает заключил эксперт

Ранее стало известно о запуске в России сети 5G. С этого момента скорость мобильного интернета на пике составляет более 400 Мбит в секунду, что в несколько раз больше скорости на LTE.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев уточнил, что в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге технологии нового поколения связи будут доступны у четырех операторов.