Москва11 сен Вести.Сегодня все операторы "большой четверки" запустили 5G в России. Информационная служба "Вести" поговорила с экспертом "Билайна" Александром Бабкиным, чтобы узнать, что изменится с внедрением пятого поколения связи в России и для чего оно нужно.

Одним из основных преимуществ стандарта 5G являются высокие скорости передачи данных, большая плотность устройств и низкая задержка. Это становится возможным благодаря новой архитектуре, улучшенной спектральной эффективности, выделению новых частот и возможности переводить существующие частоты в режим 5G. Сейчас, например, так же поступают с 2G и 3G — их частоты отдают под 4G. Но чтобы массово перейти на 5G, технология должна стать зрелой и выйти на должный уровень проникновения абонентских устройств.

Что уже дал 4G

4G (LTE) сильно изменил жизнь обычного пользователя. В 2G и 3G нельзя было комфортно пользоваться "тяжелыми" сервисами передачи данных. В 4G это стало возможным. Выросла скорость мобильного интернета и повысилось качество передачи голоса за счет включения технологии VoLTE (voice over LTE). Разницу хорошо чувствуешь, когда телефон вместо LTE переключается на технологии предыдущих поколений: привычные приложения начинают работать очень медленно или не работают совсем.

А что дает 5G

Между 4G и 5G обычный пользователь существенной разницы уже не заметит. Даже приложениям с большим трафиком, включая видео, хватает LTE. Главный эффект 5G в другом. Он позволяет повысить емкость сети и таким образом обеспечить качество и скорость для большего количества пользователей, которые используют "тяжелые" сервисы. А вот В2В-пользователи, которые занимаются автоматизацией своих производственных процессов, будут основными потребителями 5G. Большое количество устройств интернета вещей, беспилотный транспорт, промышленные роботы и т.д. предъявляют требования к пропускной способности сети, задержкам и плотности устройств на единицу площади, которые технология LTE обеспечить уже не сможет.

Почему переход не быстрый

Любое поколение связи делают под будущие потребности клиентов. В какой-то момент массовый переход на 5G станет необходимостью. Но на это уйдет еще несколько лет. Хотя бы для того, чтобы рынок наполнился смартфонами с поддержкой 5G и была построена сеть в новых частотах.