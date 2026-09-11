Москва11 сен Вести.Запуск пятого поколения связи в России обеспечит не только быстрый мобильный интернет, но и новый этап развития цифровой инфраструктуры для людей, бизнеса и городов. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель направления архитектуры радио и опорной сети "Мегафона" Александр Гостищев.

Он отметил важность скорости и емкости мобильных сетей на фоне постоянного роста объемов передачи данных и числа цифровых сервисов.

Для абонентов 5G означает более быструю загрузку контента и стабильную работу приложений, требовательных к качеству соединения. Это видео в высоком разрешении, облачные сервисы, онлайн-игры и другие сценарии, где важны одновременно высокая скорость передачи данных и минимальная задержка сказал Гостищев

Помимо этого, 5G позволит заменить человека техникой в опасных и труднодоступных зонах, а для развития "умных городов" будет важна возможность одновременно подключать большее, чем в LTE, число устройств. Речь идет о системах видеонаблюдения и видеоаналитики, управления общественным транспортом и городской инфраструктурой, а также о решениях для ЖКХ и безопасности.

Гостищев добавил, что переход на 5G является постепенным процессом. Не все устройства поддерживают сеть. Сейчас в России к 5G могут подключиться некоторые устройства Samsung, Xiaomi, Honor, Realme, Tecno и Vivo.

Наибольшее количество (более 30%) подключены к нашей сети в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сказал эксперт

Он уточнил, что узнать, поддерживает ли устройство сеть 5G можно из инструкции или на сайте производителя. Если телефон поддерживает данный стандарт, но не подключается к сети пятого поколения, то, возможно, он не предназначен для российского рынка и не поддерживает необходимые частотные диапазоны, используемые операторами в РФ. Чаще всего такое бывает со смартфонами, купленными в других странах или у частных лиц.

11 сентября стало известно, что сеть 5G была запущена в 16 городах России.