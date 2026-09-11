В "Билайне" рассказали, какие возможности для развития связи в РФ открывает 5G "Билайн": 5G даст толчок развитию промышленности, госсектору и городам РФ

Москва11 сен Вести.Развитие сетей пятого поколения (5G) даст толчок развития промышленности, государственному сектору и городам России, заявили эксперты "Билайн бизнес". Их прогноз опубликован на официальном сайте компании.

Специалисты отметили, что основной спрос на 5G формируют промышленные предприятия. Особенно сильно технологией интересуются горно-металлургические компании и предприятия нефтегазового сектора.

Ведущие отечественные производители - YADRO, "Иртея", "Телкор", АО "Искра Технологии", НТЦ "Протей" - разворачивают серийный выпуск 5G-оборудования. К 2029 году отрасль планирует выйти на 2-3 тыс. базовых станций в год, а к 2035 году - установить более 60 тыс. станций по всей стране. Это создает мультипликативный эффект для смежных отраслей: электроники, программного обеспечения, системной интеграции пишут эксперты

Кроме того, запуск 5G дает почву для развития "умных городов", а также решений в области безопасности, транспортной инфраструктуры, телемедицины и искусственного интеллекта.

Мы в "Билайн бизнес" видим, что наши клиенты из горнодобычи, нефтегазового сектора и логистики уже готовы инвестировать в 5G, потому что экономика этих проектов просчитана и подтверждена на реальных объектах. При этом именно 5G становится тем фундаментом, на котором раскрывается потенциал искусственного интеллекта: предиктивная аналитика, цифровые двойники оборудования и интеллектуальная диспетчеризация требуют высокой пропускной способности и минимальных задержек. Связка "5G + ИИ" превращает сеть из инфраструктуры в инструмент управления прибылью, и именно этот симбиоз станет главным драйвером роста рынка в ближайшие годы подытожил и.о. заместителя генерального директора "Билайна" по корпоративному бизнесу Александр Шведов

Ранее гендиректор "Билайна" Сергей Анохин назвал запуск 5G в России долгожданным событием для рынка и клиентов. Он подчеркнул, что компания заранее готовилась к его поэтапному внедрению.

Минцифры России, в свою очередь, проинформировало, в каких городах и у каких операторов можно будет воспользоваться технологией 5G.