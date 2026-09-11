"Билайн" оценил рынок 5G в России в 35-45 млрд рублей к 2027 году

В "Билайне" оценили объем рынка 5G в 35-45 млрд руб. к 2027 году "Билайн" оценил рынок 5G в России в 35-45 млрд рублей к 2027 году

Москва11 сен Вести.Объем российского рынка 5G в 2027 году может составить от 35 до 45 миллиардов рублей. Об этом заявил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин. Его слова приводит пресс-служба компании.

В пятницу Минцифры России сообщило о запуске сети 5G в 16 городах страны.

Мы прогнозируем очень высокий спрос со стороны промышленности и оцениваем совокупный объем рынка 5G в России в 2027 году в 35-45 миллиардов рублей сказал Анохин

Из этой суммы от 20 до 30 миллиардов рублей могут составить обязательные инвестиции операторов, а объем коммерческого спроса оценивается в 13-16 миллиардов рублей.

По прогнозу "Билайна", более 80% коммерческой выручки в сегменте обеспечат корпоративные заказчики. Около 40% спроса может прийтись на горно-металлургические компании, еще 20-25% – на нефтегазовый сектор.

В "Билайне" ожидают, что рынок будет развиваться преимущественно за счет новых сценариев применения 5G, где необходимы низкая задержка, высокая надежность и возможность одновременного подключения большого числа устройств.