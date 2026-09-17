Число преступлений в России с начала года снизилось на 16,6% МВД России сообщило о снижении общего количества преступлений

Москва17 сен Вести.С начала 2026 года в России зафиксировано снижение числа преступлений по сравнению с показателями прошлого года, сообщает МВД России в мессенджере MAX.

Анализ статистических сведений о состоянии преступности за восемь месяцев текущего года свидетельствует о том, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,6%, в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 21,6% говорится в публикации

По информации ведомства, число убийств и покушений на убийство сократилось на 10,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 18,1%, разбоев – на 19,5 %, грабежей – на15,3%, мошенничеств всех видов – на 23,6%.

С января по август на 8,9% уменьшилось количество краж, в том числе квартирных – на 28,3%, краж автомобилей – на 27,7%, угонов – на 19,4%.

На 17,2 % снизилось число преступлений в парках, скверах, на улицах, при этом уличных разбоев – на 18,8%, грабежей – на 34,3%, краж – на 17,5%.

Преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, по сравнению с январем-августом 2025 года зарегистрировано на 32% меньше. При этом число преступлений в сфере компьютерной информации снизилось на 40,4%, дистанционных краж – на 19,7%, ИТТ-мошенничеств – на 29%.

С начала года из незаконного оборота изъято 14,5 тонны наркотических средств, психотропных веществ и аналогов, а также сильнодействующих веществ.

Меньше на 1,9% стало преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии. На 11,7% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 45,3% – в состоянии наркотического опьянения, на 13,8% – ранее судимыми гражданами.

Кроме того, с начала 2026 года раскрыто на 18,9% больше преступлений прошлых лет, в том числе тяжких и особо тяжких – на 45,8%.

Число ДТП с пострадавшими сократилось на 3,3%, количество погибших в них уменьшилось на 9,2%, травмированных – на 4,1%. Также на 21,3% снизилось количество ДТП с водителями в состоянии опьянения. На 2,1% уменьшилось количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних, погибших в них детей – на 17,4% и раненых – на 2,1%.