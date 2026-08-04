Москва4 авг Вести.Возросший уровень осведомленности людей о возможных действиях мошенников способствует уменьшению преступлений в этой сфере, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Председатель Госдумы отметил, что число преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров в первом полугодии 2026 года сократилось на 38%. Речь идет в том числе о попытках злоумышленников узнать код для получения доступа к аккаунтам, создании поддельных профилей, рассылках, просьбах занять денег и вредоносных ссылках.

Уменьшению преступлений в этой сфере также содействует возросший уровень осведомленности людей о возможных действиях мошенников указал спикер Госдумы

Володин призвал никому не передавать пароли от личных кабинетов, не общаться с тем, кто по телефону представляется должностным лицом, и не доверять сообщениям с рассылками или просьбами о переводе денег.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков.