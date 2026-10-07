Мошенники предлагают россиянам обновить "Госуслуги" или ЕМИАС Мошенники обманывают россиян, предлагая обновления для "Госуслуг" и ЕМИАС

Москва7 окт Вести.Мошенники под видом "обновлений" для "Госуслуг" или ЕМИАС присылают россиянам вредоносные файлы, дающие доступ к данным и функциям устройства, на которое они установлены. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

Он отметил, что злоумышленники продолжают адаптировать привычные цифровые сервисы под мошеннические схемы.

Сейчас злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и предлагают установить "обновление" для "Госуслуг" или ЕМИАС. На деле пользователю могут прислать вредоносный файл, который после установки дает преступникам возможность получить доступ к данным и функциям устройства сказал Немкин

Депутат напомнил, что государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложения по ссылке из сообщения или после звонка, загрузка осуществляется только из официальных источников, а информацию об обновлениях необходимо проверять только в самих сервисах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что в этом году на "Госуслугах" будет запущен новый инструмент защиты от мошенников - красная и зеленая "кнопки". Красная "кнопка" позволит пользователю сообщить о возможном мошенничестве и заблокировать все онлайн-операции. Зеленая "кнопка" - отменить действия красной.