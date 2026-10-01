Москва8 окт Вести.Телефонные мошенники звонят россиянам и под видом сотрудников госструктур, поликлиник, МФЦ или служб техподдержки и настойчиво просят "срочно обновить" приложение "Госуслуги" или ЕМИАС, рассказал IT-эксперт Александр Токаренко в разговоре с KP.RU.

По его словам, новая схема обмана выглядит так: злоумышленники пытаются запугать потенциальную жертву, что без обновления доступ ко всем услугам будет закрыт. Затем аферисты отправляют в мессенджере и в sms-сообщении ссылку. Если жертва обмана переходит по ней и скачивает, то на смартфоне запустится вредоносная программа.

Эксперт обратил внимание: для мошенников главное, чтобы жертва поверила и не прекратила разговор. Токаренко подчеркнул, что обновлять приложения следует только через официальные магазины, избегая переходов по сторонним ссылкам. Он также рекомендовал в случае сомнений самостоятельно звонить в организацию, от имени которой поступил звонок, используя официальный номер телефона.

Кроме этого, аферисты под видом "обновлений" для Единой медицинской информационно‑аналитической системы (ЕМИАС) присылают вредоносные файлы, которые открывают доступ к данным и функциям устройства.