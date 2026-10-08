Депутат Немкин предупредил о схеме обмана со "сменой тарифа" Депутат Немкин: мошенники звонят россиянам под видом провайдеров

Москва8 окт Вести.Злоумышленники звонят россиянам от имени интернет-провайдера и предлагают поменять тариф на новый. Об этом рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

В беседе с РИА Новости он отметил, что таким способом мошенники пытаются украсть персональные данные.

Мошенники продолжают использовать в своих схемах максимально привычные для человека услуги - например, звонок якобы от интернет-провайдера с предложением перейти на новый тариф сказал Немкин

По его словам, главное правило – не действовать по инструкции звонящего.

Если действительно поступило предложение о смене тарифа, его можно самостоятельно проверить в личном кабинете или связаться с провайдером по официальному номеру добавил парламентарий

Накануне депутат подчеркнул, что аферисты присылают россиянам вредоносные файлы под видом "обновлений" для "Госуслуг" или ЕМИАС. По словам Немкина, мошенники адаптируют привычные цифровые сервисы под собственные схемы.

Ранее в МВД РФ рассказали, что злоумышленники начали совершать более персонализированные атаки на граждан.