Москва8 октВести.Злоумышленники звонят россиянам от имени интернет-провайдера и предлагают поменять тариф на новый. Об этом рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
В беседе с РИА Новости он отметил, что таким способом мошенники пытаются украсть персональные данные.
Мошенники продолжают использовать в своих схемах максимально привычные для человека услуги - например, звонок якобы от интернет-провайдера с предложением перейти на новый тарифсказал Немкин
По его словам, главное правило – не действовать по инструкции звонящего.
Если действительно поступило предложение о смене тарифа, его можно самостоятельно проверить в личном кабинете или связаться с провайдером по официальному номерудобавил парламентарий
Накануне депутат подчеркнул, что аферисты присылают россиянам вредоносные файлы под видом "обновлений" для "Госуслуг" или ЕМИАС. По словам Немкина, мошенники адаптируют привычные цифровые сервисы под собственные схемы.
Ранее в МВД РФ рассказали, что злоумышленники начали совершать более персонализированные атаки на граждан.