Москва20 ноя Вести.Мошенники зачастую выстраивают свои схемы не вокруг технических неполадок, а на человеческом факторе – эмоции, доверие и привычные жизненные ситуации. Об этом рассказал депутат Госдумы, первый зампред комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

В беседе с RT парламентарий объяснил, что в случае, например, с детьми злоумышленники используют увлечение онлайн-играми, желание получить уникальные предметы или игровую валюту. Мошенники распространяют ссылки на якобы раздачи бонусов, создают фальшивые сайты и боты в Telegram и навязывают бесплатные VIP-серверы.

Ребенок, который привык доверять игровому сообществу или блогерам, может не воспринимать такие предложения как угрозу. При этом последствия могут выходить далеко за пределы игрового аккаунта: злоумышленники получают доступ к переписке, личным данным, а иногда и к аккаунтам родителей продолжил Немкин

Не менее опасны схемы, при которых мошенники используют аккаунт ребенка для контакта с его родителями и рассылают сообщения с просьбой решить проблему или перевести деньги. В таком случае взрослый может не увидеть подозрительных признаков, так как будет уверен, что общается с близким человеком, рассказал депутат.

В случае со старшим поколением злоумышленники обычно применяют сценарии из нескольких этапов. Например, связываются по бытовому поводу – замена домофона, выплаты пенсии, проверка полиса ОМС или соцвыплаты.

Затем человека убеждают, что его данные попали к преступникам, деньги находятся под угрозой и необходимо срочно действовать. К разговору могут подключаться несколько злоумышленников, представляющихся сотрудниками различных ведомств. Их задача – создать ощущение реальной опасности и не дать человеку возможности спокойно проверить информацию добавил он

Немкин пояснил, что отличительной особенностью подобных ситуаций является искусственно созданная срочность, не дающая человеку обстоятельно подумать над ситуацией.

Поэтому главный инструмент защиты – не только технические средства, но и привычка остановиться. Любая просьба сообщить код, перейти по ссылке, установить неизвестное приложение или срочно перевести деньги должна стать поводом завершить разговор и проверить информацию самостоятельно подытожил он

Ранее стало известно, что каждый восьмой россиянин в течение года потерял деньги после разговора с мошенниками.