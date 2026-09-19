Эксперт сообщил о новой схеме мошенников с голосованием по фишинговой ссылке Доцент Щербаченко: мошенники распространяют фишинговые ссылки для "голосования"

Москва19 сен Вести.Мошенники стали предлагать россиянам проголосовать на выборах через ссылку в мессенджерах, с помощью которых они воруют личные данные граждан. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, сотрудники Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не звонят с просьбами подтвердить голос и не пишут в мессенджерах.

Мошенники предлагают "проголосовать" через мессенджер или по неизвестной ссылке. Они просят подтвердить факт участия в голосовании, отправив вам для этого специальное смс-сообщение. На самом деле, преступники воруют ваши данные сказал Щербаченко

Доцент напомнил, что член комиссии может позвонить только при условии оставленной гражданином заявки о голосовании на дому, чтобы уточнить время визита.

Ранее сообщалось, что мошенники для обмана россиян стали проводить многоступенчатые операции, в которых участвуют сразу несколько персонажей и каналов связи.