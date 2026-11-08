В Совфеде предупредили о подделке мошенниками фото и сообщений от родственников Сенатор Шейкин: мошенники могут подделывать фото и сообщения от родственников

Москва8 ноя Вести.Мошенники могут подделывать не только сообщения от имени родственников, но и их фотографии, чтобы убедить человека перевести деньги. Об этом ТАСС зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам, создают с помощью нейросетей правдоподобные фото, тщательно изучают переписки, а затем воспроизводят привычный стиль общения. Аферисты выдают себя за близкого человека или родственника, чтобы выманить деньги у жертвы.

Если злоумышленнику доступны предыдущие разговоры и переписки, он может узнать, как владелец аккаунта общается с родственниками и друзьями, какие имена и прозвища использует. Поэтому сообщение необязательно будет выглядеть как одинаковая рассылка всем контактам. Просьбу можно подстроить под конкретного получателя, воспроизведя особенности личного общения и предыдущий контекст отметил Шейкин

Парламентарий напомнил, что неожиданную просьбу о переводе денег всегда нужно проверить. Для этого необходимо позвонить близкому человеку по телефону, а не через мессенджер. Если связаться не удается, следует уточнить ситуацию через другого родственника или общего друга.

Кроме того, сенатор посоветовал заранее договориться в семье о порядке действий при подозрительных финансовых просьбах. Даже очень убедительные доказательства — фотография или "видео-кружок" — не стоит принимать за неоспоримую истину, а лучше связаться с человеком напрямую и узнать, действительно ли ему нужна помощь.