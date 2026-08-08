Мошенники под видом экстрасенсов запугивают жертв и выманивают деньги Сенатор Шейкин предупредил о мошенниках-экстрасенсах, обманывающих по видеосвязи

Москва8 авг Вести.Мошенники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления о консультациях экстрасенсов в онлайн-режиме, а в ходе "диагностики" убеждают клиента, что его ситуация серьезна и требует дополнительных платных обрядов. Отказ от услуг при этом сопровождается угрозами в адрес родных. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, консультации проходят дистанционно - по телефону или видеосвязи. Людям обещают снять порчу, поправить здоровье или защитить семью от несчастья, обычно требуя полную предоплату.

Во время разговора ему сообщают, что ситуация якобы намного серьезнее, чем казалось, и необходимо срочно оплатить дополнительный обряд пояснил сенатор

Он добавил, что после первого платежа "могут обнаруживаться все новые "проблемы", за решение которых снова требуют деньги", а отказ сопровождается угрозами болезней и несчастий с близкими.

Опасность схемы, по словам парламентария, не ограничивается финансовыми потерями. Во время сеанса злоумышленник может в реальном времени давать человеку указания: поджечь бумагу или ткань, бросить горящий предмет на пол, разбить ценную вещь, использовать острые предметы или бытовую химию. Находясь под психологическим давлением, жертва выполняет все это дома, создавая угрозу пожара и травм для себя, семьи и соседей.

Особенно уязвимы подростки и пожилые люди, которых вовлекают через мистический контент и страх за близких. Часто жертву просят никому не рассказывать о происходящем, чтобы родственники не успели вмешаться.

Насторожиться, отметил Шейкин, следует, если собеседник требует полную предоплату, постоянно запрашивает новые суммы, запугивает последствиями или заставляет совершать опасные действия. Такой сеанс необходимо сразу прекратить, сохранив переписку и чеки, и рассказать о ситуации родным.

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