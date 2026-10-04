В Совфеде предупредили о мошеннических рассылках про перерасчет пенсии Сенатор Шейкин: мошенники рассылают сообщения от имени СФР о перерасчете пенсий

Москва4 окт Вести.Злоумышленники начали рассылать гражданам сообщения, выдавая себя за сотрудников Социального фонда. В них якобы сообщается о перерасчете пенсии, а получателя уводят на сторонние ресурсы, чтобы выманить данные банковской карты или доступ к "Госуслугам". Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

По его словам, такое уведомление внешне ничем не отличается от обычного официального сообщения. Такой тон "способен сделать мошенническое сообщение убедительным", подчеркнул сенатор.

Сообщение от имени Социального фонда может выглядеть как обычное уведомление: обращение рассмотрено, размер пенсии изменился, а итоговую сумму предлагается посмотреть по ссылке цитирует Шейкина агентство

Сенатор пояснил, что расчет аферистов строится на естественном желании человека узнать размер своей выплаты. При этом конкретную сумму в самом тексте не указывают — за ней предлагают перейти на другую страницу.

Перейдя на этот сторонний интернет-ресурс, человеку могут предложить заполнить форму, ввести данные банковской карты или авторизоваться. В результате сведения окажутся у злоумышленников продолжил парламентарий

Шейкин отметил, что если на такой странице запрашивают пароль и код подтверждения от "Госуслуг", под угрозой может оказаться и доступ к личной учётной записи. Он подчеркнул, что название ведомства и обращение по имени сами по себе не подтверждают подлинность уведомления.

Если человек действительно обращался за перерасчетом, результаты заявки нужно проверять самостоятельно в официальных сервисах. По его словам, безопаснее всего зайти на "Госуслуги" привычным способом и проверить сведения о назначенных выплатах. Если возникают вопросы, следует обратиться напрямую в Социальный фонд, используя контакты, найденные самостоятельно на официальном ресурсе. Передавать отправителю сообщения пароли, коды из СМС или данные банковской карты для "уточнения суммы" Шейкин категорически не рекомендовал.