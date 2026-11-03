Москва3 нояВести.Определить по голосу, действительно ли звонит сотрудник банка, нельзя, а вот по содержанию разговора можно попытаться. Об этом в беседе с RT рассказал сенатор Артем Шейкин.
Просьбы назвать пароль или код подтверждения, перевести сбережения на безопасный счет, оформить кредит для предотвращения чужого займа или установить приложение по инструкции звонящего указывают на попытку обманапосоветовал сенатор
Шейкин предупредил, что часто человека торопят и запугивают потерей денег, чтобы он не успел проверить информацию. В такой ситуации лучше завершить разговор и самостоятельно связаться непосредственно с банком. Если данные уже переданы, нужно сразу сообщить в банк, какие именно сведения раскрыты и какие действия выполнены, напомнил сенатор.
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