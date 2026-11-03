В Совфеде рассказали, как определить мошенника по содержанию разговора Сенатор Шейкин: просьбы назвать пароль указывают часто указывают на мошенников

Москва3 ноя Вести.Определить по голосу, действительно ли звонит сотрудник банка, нельзя, а вот по содержанию разговора можно попытаться. Об этом в беседе с RT рассказал сенатор Артем Шейкин.

Просьбы назвать пароль или код подтверждения, перевести сбережения на безопасный счет, оформить кредит для предотвращения чужого займа или установить приложение по инструкции звонящего указывают на попытку обмана посоветовал сенатор

Шейкин предупредил, что часто человека торопят и запугивают потерей денег, чтобы он не успел проверить информацию. В такой ситуации лучше завершить разговор и самостоятельно связаться непосредственно с банком. Если данные уже переданы, нужно сразу сообщить в банк, какие именно сведения раскрыты и какие действия выполнены, напомнил сенатор.

Ранее МВД предупредило россиян о мошеннической схеме с подпиской на зарубежные сервисы.