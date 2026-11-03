Россиян предупредили о мошеннической схеме с подпиской на зарубежные сервисы МВД: мошенники предлагают купить подписку на зарубежные сервисы через чат-боты

Москва3 ноя Вести.Мошенники создают в мессенджере Telegram чат-боты, через которые предлагают жертве оплатить подписку на зарубежные сервисы. Об этом сообщает УБК МВД России "Вестник киберполиции" в мессенджере MAX.

В качестве примера ведомство привело схему с оплатой подписки на ChatGPT Plus. Злоумышленники отправляли жертвам фишинговые ссылки. Они вели на страницы, где пользователей просили указать данные банковской карты. После этого со счета списывали всю сумму, добавили в МВД.

Предупреждаем: покупка подписки ChatGPT Plus через Telegram-бота в большинстве случаев может быть мошенничеством. Официального чат-бота OpenAI в Telegram не существует говорится в публикации ведомства

Ранее россиян предупредили, что мошенники наклеивают поверх настоящего QR-кода поддельный, в котором зашифровывают ссылку на вредоносный ресурс.