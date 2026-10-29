В МВД рассказали о схеме мошенников со скрытой подпиской на онлайн-сервис В МВД предупредили о новой схеме мошенников с подпиской на онлайн-сервис

Москва29 окт Вести.Мошенники рассылают жертвам сообщения о том, что у них якобы подключена скрытая подписка на онлайн-сервис, и присылают ссылку, чтобы "отменить" ее. Об этом Киберполиция России сообщила на своем канале в MAX.

На ваш телефон поступает тревожное уведомление о том, что якобы подключена скрытая подписка на онлайн-сервис. Чтобы "отменить" ее и избежать списания денег, мошенники предлагают перейти по ссылке из сообщения, которая на самом деле является фишинговой говорится в сообщении

Если человек переходит по ссылке, ему предлагают ввести код из сообщения, чтобы завершить процедуру отмены. После ввода на телефон начинают приходить уведомления якобы от техподдержки портала "Госуслуги". Там предлагается позвонить по номеру "горячей линии", который на самом деле связывает жертву с мошенническим колл-центром.

Также в течение нескольких минут человек может получать сообщения о том, что злоумышленники располагают информацией о его месте жительства и банковских счетах. Это побуждает жертву быстрее позвонить по указанному телефону, чтобы обратиться за помощью.