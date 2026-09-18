Москва18 сенВести.Злоумышленники размещают объявления о продаже товара или услуги и предоставляют покупателю реквизиты случайного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.
Затем аферисты связываются с (владельцем предоставленного банковского счета – Прим.ред.) и просят вернуть деньгиотмечается в сообщении
После этого человек переводит деньги мошенникам, думая, что возвращает их тем, кто их лишился.
В результате аферисты получают деньги, а покупатель лишается средств и не получает оплаченный товар.