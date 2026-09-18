Москва18 сенВести.Мошенники начали применять новую схему обмана россиян, которые возвращаются из зарубежных поездок. Об этом свидетельствуют материалы МВД России, которые приводит ТАСС.
В частности, аферист под видом сотрудника правоохранительных органов заявляет потенциальной жертве, что необходимо пройти проверку, поскольку его поездка могла быть связана с организацией, деятельность которой запрещена или признана нежелательной в России.
Жертве сообщают о возможной блокировке ее банковских счетов и ограничении выезда из страны. Запугав таким образом человека, введя его в состояние стресса, мошенник предлагает "решить вопрос". Речь в этом случае может идти о переводе денег на якобы безопасный счет, передаче их другому человеку либо выполнении какого-то заданияотмечается в публикации
В МВД подчеркивают, что никогда нельзя доверять звонкам от неизвестных, и обращают внимание, что нужно всегда проверять информацию в официальных источниках.