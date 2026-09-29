Мошенники обманывают россиян, недавно обращавшихся в визовые центры

МВД: мишенью для мошенников становятся клиенты визовых центров Мошенники обманывают россиян, недавно обращавшихся в визовые центры

Москва29 сен Вести.Телефонные мошенники начали применять новую схему для кражи денег и персональных данных россиян, говорится в материалах Министерства внутренних дел (МВД России), которые есть в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что новая придуманная аферистами схема связана с подачей документов в визовые центры. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам обмана, представляясь сотрудниками посольств. Они заявляют о необходимости уточнить некоторые данные в документах и просят назвать код из sms-сообщения.

Затем к схеме подключается лжесотрудник портала "Госуслуги". Он утверждает, что личный кабинет взломан, и уже оформлена доверенность на перевод имеющихся средств на Украину.

Для того, чтобы предотвратить "хищение", мошенники предлагают перевести деньги на "безопасный счет" или передать курьеру наличные, тем самым похищают средства.

В МВД рекомендуют проверять телефонные номера на официальных ресурсах.

Ранее стало известно, что мошенники обманывают россиян, маскируясь под сервисы срочного оформления виз и загранпаспортов.