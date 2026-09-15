Москва15 сенВести.Мошенники начали использовать схему, при которой убеждают жертву самостоятельно перезвонить на поддельную "горячую линию" портала "Госуслуги". Аудиозапись такого разговора опубликовало управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России в канале в MAX.
В представленном фрагменте злоумышленница представляется сотрудницей "Госуслуг" и сообщает собеседнице о якобы подозрительной активности в ее учетной записи. После этого она расспрашивает женщину о передаче посторонним данных и кодов из СМС.
Затем мошенница утверждает, что специалисты якобы не успели ответить на ранее поступившее обращение, и предлагает жертве самостоятельно перезвонить на "горячую линию", чтобы зарегистрировать факт мошенничества и заблокировать учетную запись.
В киберполиции пояснили, что злоумышленники указывают поддельный номер телефона, маскируя его под контакт службы поддержки.
На практике портал "Госуслуги" не отправляет пользователям уведомления о "взломе" учетной записи – ни в СМС, ни по электронной почте, ни через мессенджерыподчеркнули в МВД
В ведомстве добавили, что сообщения об угрозе блокировки аккаунта или утечке данных, а также настойчивые требования срочно позвонить по указанному номеру "горячей линии" являются признаками мошенничества.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана через фейковый сервис "Госуслуг".