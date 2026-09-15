МВД показало схему мошенников с поддельной "горячей линией" "Госуслуг" МВД показало, как мошенники заставляют звонить на фальшивую "горячую линию"

Москва15 сен Вести.Мошенники начали использовать схему, при которой убеждают жертву самостоятельно перезвонить на поддельную "горячую линию" портала "Госуслуги". Аудиозапись такого разговора опубликовало управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России в канале в MAX.

В представленном фрагменте злоумышленница представляется сотрудницей "Госуслуг" и сообщает собеседнице о якобы подозрительной активности в ее учетной записи. После этого она расспрашивает женщину о передаче посторонним данных и кодов из СМС.

Затем мошенница утверждает, что специалисты якобы не успели ответить на ранее поступившее обращение, и предлагает жертве самостоятельно перезвонить на "горячую линию", чтобы зарегистрировать факт мошенничества и заблокировать учетную запись.

В киберполиции пояснили, что злоумышленники указывают поддельный номер телефона, маскируя его под контакт службы поддержки.

На практике портал "Госуслуги" не отправляет пользователям уведомления о "взломе" учетной записи – ни в СМС, ни по электронной почте, ни через мессенджеры подчеркнули в МВД

В ведомстве добавили, что сообщения об угрозе блокировки аккаунта или утечке данных, а также настойчивые требования срочно позвонить по указанному номеру "горячей линии" являются признаками мошенничества.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана через фейковый сервис "Госуслуг".