В МВД рассказали, как мошенники могут получить доступ к аккаунту на "Госуслугах"

МВД: мошенники убеждают россиян ставить вредоносные ПО для защиты "Госуслуг" В МВД рассказали, как мошенники могут получить доступ к аккаунту на "Госуслугах"

Москва23 окт Вести.Мошенники стали убеждать россиян устанавливать на устройства вредоносные приложения для защиты личной страницы на портале "Госуслуги", следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники под различным предлогом выманивает у жертвы код из SMS. Так, аферист может выдать себя за работника домофонной компании. В разговоре он сообщает, что в подъезде установят домофон, а для получения новых ключей нужно назвать пришедший по номеру телефона код из SMS.

Спустя некоторое время жертве приходит сообщение о том, что ее личная страница на портале "Госуслуги" взломана, поэтому нужно сменить пароль. Вновь поступает звонок от неизвестного, который представляется работником Минцифры. Он предлагает для защиты аккаунта установить специальное приложение говорится в сообщении

После установки вредоносной программы мошенники могут собирать личные данные пользователя.

В МВД напомнили, что сотрудники банков, Минцифры, ФСБ и других ведомств не звонят людям и не требуют снять деньги или установить сторонние приложения.

В ведомстве добавили, что при обнаружении сомнительного приложения необходимо первым делом запустить полную проверку устройства антивирусной программой. Также необходимо сменить пароль на портале "Госуслуги" и проверить банковские выписки.

Кроме того, в таких случаях важно обратиться в полицию - это поможет правоохранительным органам эффективнее бороться с дистанционным мошенничеством.