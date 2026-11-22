Мошенники заставляют россиян скачивать вирусные файлы под разными предлогами МВД: мошенники получают доступ к банковским данным через скачанные приложения

Москва22 ноя Вести.Мошенники могут под разными предлогами получать доступ к банковским сервисам и личным данным россиян. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на материалы МВД.

По данным ведомства, злоумышленники убеждают будущих жертв скачивать на телефон под видом полезных вредоносные приложения. При этом пользователь получает ссылку на программу или установочный файл, после чего приложение запрашивает разрешения на доступ к различным функциям (уведомлениям, сообщениям и другим).

После того, как пользователь одобрит доступ, аферисты могут перехватить СМС с кодами подтверждения, получив личные данные владельцев устройства. В отдельных случаях вирусное приложение позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к банковским сервисам и смартфону.

Полиция рекомендует гражданам скачивать приложения исключительно из официальных магазинов. Нельзя давать посторонним удаленный доступ к смартфону и переходить по ссылкам, присланным незнакомцами.

Также рекомендуется проверять, какие разрешения запросила программа. При обнаружении подозрительного приложения следует отключить интернет, удалить файл и проверить свои банковские счета, отметили в МВД.