Мошенники распространяют вирусы через приложения для проверки истории авто

Мошенники обманывают россиян через приложения для проверки истории автомобилей Мошенники распространяют вирусы через приложения для проверки истории авто

Москва5 ноя Вести.Мошенники начали похищать денежные средства россиян и оформлять на них кредиты с помощью подложных приложений для проверки истории автомобилей. Через такие фейковые сервисы злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое жертва загружает в свой гаджет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы МВД РФ.

Преступники размещают в интернете поддельные приложения якобы для проверки истории транспортного средства и поиска сведений о его прежних владельцах.

Человек переходит по ссылке и скачивает установочный пакет на свое электронное устройство. Однако под видом APK-файла скрывается вредоносный вирус, с помощью которого злоумышленники получают доступ к гаджету жертвы.

Чтобы не лишиться средств, в МВД посоветовали загружать приложения только из проверенных официальных источников.

Ранее в МВД рассказали о том, как мошенники обманывают россиян во время сезонной смены шин.