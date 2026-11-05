Москва5 нояВести.Мошенники начали похищать денежные средства россиян и оформлять на них кредиты с помощью подложных приложений для проверки истории автомобилей. Через такие фейковые сервисы злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое жертва загружает в свой гаджет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы МВД РФ.
Преступники размещают в интернете поддельные приложения якобы для проверки истории транспортного средства и поиска сведений о его прежних владельцах.
Человек переходит по ссылке и скачивает установочный пакет на свое электронное устройство. Однако под видом APK-файла скрывается вредоносный вирус, с помощью которого злоумышленники получают доступ к гаджету жертвы.
Чтобы не лишиться средств, в МВД посоветовали загружать приложения только из проверенных официальных источников.
Ранее в МВД рассказали о том, как мошенники обманывают россиян во время сезонной смены шин.