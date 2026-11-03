В МВД предупредили об активизации мошенников во время сезонной смены шин МВД предупредило россиян о фишинговых сайтах по продаже шин

Москва3 ноя Вести.В МВД предупредили россиян о повышенной активности мошенников во время сезонной смены шин – злоумышленники создают фишинговые сайты, через которые похищают деньги автовладельцев. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Отмечается, что в период повышенного спроса аферисты создают десятки поддельных сайтов с предложениями по продаже дисков и шин. При этом такие фишинговые интернет-ресурсы выходят в топ поиска по запросам вроде "купить диски недорого". Ввод данных карты на таких сайтах оборачивается потерей денег и персональных данных.

Также мошенники используют фейковые объявления о продаже шин по заниженной цене. Потерпевшие переводят предоплату и ничего не получают. Признаками обмана служат низкая стоимость, требование полной предоплаты, чаще всего в короткий срок, и невозможность проверить товар говорится в сообщении

Кроме того, на уловки мошенников могут попасться и продавцы. Так, злоумышленники могут предложить оформить доставку через курьера и прислать ссылку для резервирования. Перейдя по ней и введя данные карты, продавец не получает деньги, а теряет свои.

В МВД рекомендовали россиянам покупать шины и диски только на проверенных площадках, а также оплачивать покупку при получении шин или через площадки с защитой денежных средств покупателя.