В МВД предупредили о мошенниках, использующих образы знаменитостей для обмана

МВД: мошенники используют образы знаменитостей для обмана в интернете В МВД предупредили о мошенниках, использующих образы знаменитостей для обмана

Москва27 окт Вести.Мошенники используют образы знаменитостей для обмана покупателей в интернете. Об этом сообщается на канале Киберполиции России в MAX.

В ведомстве предупредили, что аферисты создают фейковые интернет-магазины, в которых "продают" технику и другие товары со значительной скидкой. Низкую цену они объясняют распродажей или доставкой из-за рубежа.

Покупателю предлагают внести полную предоплату за заказ и ожидать его получения в течение месяца. Когда наступает назначенный день доставки, товар не приходит: заказы "застревают на таможне", а деньги не возвращают говорится в сообщении МВД

При этом в рекламе могут использовать видео с лицами известных личностей, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.